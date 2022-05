Festival du film de Castillonnès Castillonnès, 9 septembre 2022, Castillonnès.

Festival du film de Castillonnès Castillonnès

2022-09-09 – 2022-09-18

Castillonnès Lot-et-Garonne Castillonnès

Le festival du film à Castillonnès, c’est 10 jours de films, de musiques et d’évènements culturels pour tous les goûts.

Le Ciné 4, qui est l’un des plus anciens cinéma de France, accueillera la première édition des Jacques Tati Film Awards.

Vous retrouverez l’artiste internationale Christine Bovill avec son spectacle à succès sur Edith Piaf, ainsi que Pierre Sicaud, spécialiste de la chanson française, qui vous fera découvrir la vie et les chansons de Charles Aznavour.

Côté expositions, rendez-vous à la salle Carbonnier avec des photographies, accessoires et costumes sur Jacques Tati, ainsi que des photographies du film classique populaire ‘Tout l’or du monde” qui a été tourné à Castillonnès.

Pour compléter ce programme, un atelier d’improvisation, une conférence, une soirée cocktail et des ateliers d’écriture seront proposés.

Le festival du film à Castillonnès, c’est 10 jours de films, de musiques et d’évènements culturels pour tous les goûts.

Le festival du film à Castillonnès, c’est 10 jours de films, de musiques et d’évènements culturels pour tous les goûts.

Le Ciné 4, qui est l’un des plus anciens cinéma de France, accueillera la première édition des Jacques Tati Film Awards.

Vous retrouverez l’artiste internationale Christine Bovill avec son spectacle à succès sur Edith Piaf, ainsi que Pierre Sicaud, spécialiste de la chanson française, qui vous fera découvrir la vie et les chansons de Charles Aznavour.

Côté expositions, rendez-vous à la salle Carbonnier avec des photographies, accessoires et costumes sur Jacques Tati, ainsi que des photographies du film classique populaire ‘Tout l’or du monde” qui a été tourné à Castillonnès.

Pour compléter ce programme, un atelier d’improvisation, une conférence, une soirée cocktail et des ateliers d’écriture seront proposés.

mairie castillonnès

Castillonnès

dernière mise à jour : 2022-04-30 par