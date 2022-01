Festival du film d’aventure, l’Hivernale – 360 degrés d’aventure – Millau Millau Catégories d’évènement: Aveyron

Millau

Festival du film d’aventure, l’Hivernale – 360 degrés d’aventure – Millau, 10 février 2022, Millau. Festival du film d’aventure, l’Hivernale – 360 degrés d’aventure – Millau

2022-02-10 – 2022-02-13

Millau Aveyron 4 SOIRÉES, 8 FILMS – 2 PAR SOIRÉE

EN SALLE, EN PLEIN CENTRE DE MILLAU

Avec les AVENTURIERS, ÉCHANGE AVEC LE PUBLIC À LA FIN DES PROJECTIONS TARIF SOIRÉE : 10€ (Projections/débats + 1 boisson chaude offerte)

TARIF FILM APRÈS MIDI : 7€

Brunch Aveyronnais 20€ (Dimanche 13/02 de 12h à 14h)

PACK JURY : 35€

PACK TOTALE : 99€

PACK SOIRÉE : 28€

PACK WEEK-END : 50€ BILLETTERIE EN LIGNE, jusqu’à 24h avant la séance.

https://www.360degresdaventure.fr/billetterie-hivernale ACHAT SUR PLACE : uniquement le jour même, à l’ouverture des guichets, dans la limite des places restantes. (Fortement conseillé de commander en ligne. Les 5 dernières soirées organisées ont fait COMPLET)

CONCERT Avant les projections, un concert vous sera proposé. Idéal pour venir boire un coup ! JEUDI 10 FÉVRIER 20h : Gavarnie: un regard sur l'aventure (spéléo) / Meu Pyreneus (ski) VENDREDI 11 FÉVRIER 14h : Groenland: les murmures de la glace (exploration) 17h : Sancy : la dernière ascension (snowboard) 20h : The American hike (marche) / Home sweet home ( multisport) / Sous le vent des glaciers (kitesurf) Voir les teaser SAMEDI 12 FÉVRIER 14h : ARKTIC (plongée sous glace) 17h : Alaska-Patagonie (vélo) 20h : – Thomas RUYANT: A la conquête du Vendée des Globes (voile) / Arves en ciel (highline) / Trinité (alpinisme) DIMANCHE 13 FÉVRIER 14h : Au-delà des cimes (escalade) avec la présence exceptionnelle de Catherine Destivelle Marraine 2022 : Catherine Destivelle. 1ere femme à recevoir un piolet d'or « Carrière » 360 degrés d'aventure

Millau

Millau Aveyron