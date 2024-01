Festival du Film d’Amour « SAMEDI SOIR » Salle de la Chevalerie Saint-Amour, samedi 24 février 2024.

Réalisé par Benjamin Montel et Antonin Boutinard Rouelle

Documentaire France VF 1h04

Projection en présence des réalisateurs et de participants du film

Samedi soir est une plongée intime, charnelle et réflexive dans la jeunesse contemporaine. Le temps d’une nuit, nous suivons quatre groupes de jeunes de sociologies différentes aux quatre coins du pays. Avec leurs différences, ces groupes complémentaires dessinent les contours d’une jeunesse française. Dans ce film, on tente d’écouter ses désirs et ses rêves, sans perdre la sincérité et l’énergie de leurs soirées. .

Salle de la Chevalerie Place de la Chevalerie

Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 14:30:00

fin : 2024-02-24



