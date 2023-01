Festival du Film d’Amour – « L’innocent » Saint-Amour Saint-Amour Catégories d’Évènement: Jura

Jura 6 EUR L’INNOCENT

Réalisé par Louis Garrel

Avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant

Fiction – France – 2022 – 1h40

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives. https://www.facebook.com/Festivaldufilmdamour/ Salle de la Chevalerie Place de la Chevalerie Saint-Amour

