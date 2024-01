Festival du Film d’Amour « LES FOLIES FERMIÈRES » Salle de la Chevalerie Saint-Amour, samedi 24 février 2024.

LES FOLIES FERMIÈRES

Réalisé par Jean-Pierre Améris

Fiction France 2022 VF 1h49

Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier, Guy Marchand

David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son grand-père, sont plus sceptiques.

Projection en présence du réalisateur Jean-Pierre Améris .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 17:00:00

fin : 2024-02-24



