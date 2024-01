Festival du Film d’Amour « LES FILLES D’OLFA » Salle de la Chevalerie Saint-Amour, jeudi 22 février 2024.

Festival du Film d’Amour « LES FILLES D’OLFA » Salle de la Chevalerie Saint-Amour Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 17:00:00

fin : 2024-02-22

LES FILLES D’OLFA

Réalisé par Kaouther Ben Hania

Documentaire France, Tunisie, Allemagne 2023 VOSTF 1h50

Festival de Cannes 2023, Oeil d’or du meilleur documentaire, Prix du cinéma Positif

La vie d’Olfa, Tunisienne et mère de quatre filles, oscille entre ombre et lumière. Un jour, ses deux filles aînées disparaissent. Pour combler leur absence, la réalisatrice Kaouther Ben Hania convoque des actrices professionnelles et met en place un dispositif de cinéma hors du commun afin de lever le voile sur l’histoire d’Olfa et ses filles. Un voyage intime fait d’espoir, de rébellion, de violence, de transmission et de sororité qui va questionner le fondement même de nos sociétés.

Avec une intervention de Pascal Binétruy

Salle de la Chevalerie Place de la Chevalerie

Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté



