Festival du Film d’Amour « LE PETIT NICOLAS, QU’EST CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ? » Salle de la Chevalerie Saint-Amour, vendredi 16 février 2024.

Festival du Film d’Amour « LE PETIT NICOLAS, QU’EST CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ? » Salle de la Chevalerie Saint-Amour Jura

LE PETIT NICOLAS, QU’EST CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ?

Réalisé par Amandine Fredon et Benjamin Massoubre

Animation France, Luxembourg 2022 VF 1h22

Dès 6 ans

Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.

Avec une intervention de Sandra Burtin .

Salle de la Chevalerie Place de la Chevalerie

Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 09:15:00

fin : 2024-02-16



L’événement Festival du Film d’Amour « LE PETIT NICOLAS, QU’EST CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ? » Saint-Amour a été mis à jour le 2024-01-22 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA