Festival du Film d’Amour « LE GARÇON ET LE HÉRON » Salle de la Chevalerie Saint-Amour, mercredi 21 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 16:30:00

fin : 2024-02-21

LE GARÇON ET LE HÉRON

Réalisé par Hayao Miyazaki

Animation Japon 2023 VF 2h05

Golden Globes 2024, Meilleur film d’animation

Après la disparition de sa mère dans un incendie, Mahito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où elle a grandi. Il s’installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l’aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l’entoure et percer les mystères de la vie.

En présence de la critique Eithne O’Neill

