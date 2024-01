Festival du Film d’Amour « LE CIEL ROUGE » Salle de la Chevalerie Saint-Amour, dimanche 25 février 2024.

Festival du Film d’Amour « LE CIEL ROUGE » Salle de la Chevalerie Saint-Amour Jura

LE CIEL ROUGE

Réalisé par Christian Petzold

Fiction Allemagne 2023 VOSTF 1h42

Festival international du film de Berlin 2023, Grand prix du jury

Une petite maison de vacances au bord de la mer Baltique. Les journées sont chaudes et il n’a pas plu depuis des semaines. Quatre jeunes gens se réunissent, des amis anciens et nouveaux. Les forêts desséchées qui les entourent commencent à s’enflammer, tout comme leurs émotions. Le bonheur, la luxure et l’amour, mais aussi les jalousies, les rancœurs et les tensions. Pendant ce temps, les forêts brûlent. Et très vite, les flammes sont là.

Avec une intervention de Pascal Binétruy .

Salle de la Chevalerie Place de la Chevalerie

Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 14:00:00

fin : 2024-02-25



