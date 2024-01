Festival du Film d’Amour « LA FIANCÉE DU POÈTE » Salle de la Chevalerie Saint-Amour, dimanche 25 février 2024.

Festival du Film d’Amour « LA FIANCÉE DU POÈTE » Salle de la Chevalerie Saint-Amour Jura

LA FIANCÉE DU POÈTE

Réalisé par Yolande Moreau

Fiction France , Belgique 2023 VF 1h43

Festival du film francophone d’Angoulême 2023 Prix du scénario

Amoureuse de peinture et de poésie, Mireille s’accommode de son travail de serveuse à la cafétéria des Beaux-Arts de Charleville tout en vivant de petits larcins et de trafic de cartouches de cigarettes. N’ayant pas les moyens d’entretenir la grande maison familiale des bords de Meuse dont elle hérite, Mireille décide de prendre trois locataires. Trois hommes qui vont bouleverser sa routine et la préparer, sans le savoir, au retour du quatrième son grand amour de jeunesse, le poète.

Avec une intervention de Pascal Binétruy .

Salle de la Chevalerie Place de la Chevalerie

Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 16:30:00

fin : 2024-02-25



