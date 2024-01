Festival du Film d’Amour « IL BOEMO » Salle de la Chevalerie Saint-Amour, lundi 19 février 2024.

IL BOEMO

Réalisé par Petr Vaclav

Fiction République tchèque, Italie, Slovaquie 2023 VOSTF 2h10

1764, Dans une Venise libertine, le musicien et compositeur Josef Myslivecek, surnommé Il Boemo, ne parvient pas à percer malgré son talent. Sa liaison avec une femme de la cour, lui permet d’accéder à son rêve et de composer un opéra. Dès lors, sa renommée grandit, mais jusqu’où ira-t-il ? La vie, l’œuvre et les frasques d’un compositeur de génie oublié que Mozart admirait.

Avec une intervention de Pascal Binétruy .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-19 17:00:00

fin : 2024-02-19



