Festival du Film d’Amour « FRANKENSTEIN », ciné-concert avec La Lune à l’Envers Salle de la Chevalerie Saint-Amour, jeudi 15 février 2024.

Ciné-concert avec La Lune à l’Envers

FRANKENSTEIN

Réalisé par James Whale

Etats-Unis 1931 noir et blanc VOST 1h11

Avec Boris Karloff, Colin Clive, Mae Clarke, John Boles

Grand classique réalisé en 1931 d’après le roman de Mary Shelley, raconte l’histoire d’un être créé par un savant à partir de morceaux de cadavres. L’être, monstrueux d’apparence et violent par nature, est abandonné par son créateur. La créature devient vite incontrôlable et sème la terreur et la mort. Mais qui est responsable ? Le monstre ou celui qui a créé le monstre ?

Joachim Letarjet et Julien Reboux, musiciens multi-instrumentistes, ingénieurs du son et créateurs sonores, accompagnent en live l’étonnante poésie de ce personnage aux gestes lents et aux postures effrayantes. .

Salle de la Chevalerie Place de la Chevalerie

Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 20:30:00

fin : 2024-02-15



