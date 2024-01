Festival du Film d’Amour « COUP DE CHANCE » Salle de la Chevalerie Saint-Amour, mercredi 21 février 2024.

COUP DE CHANCE

Réalisé par Woody Allen

Fiction États-Unis, France 2023 VF 1h36

Fanny et Jean ont tout du couple idéal. Épanouis dans leur vie professionnelle, ils habitent un magnifique appartement dans les beaux quartiers de Paris et semblent amoureux comme au premier jour. Mais lorsque Fanny croise par hasard Alain, ancien camarade de lycée, elle est chavirée. Ils se revoient très vite et se rapprochent de plus en plus…

Avec une intervention de Pascal Binétruy .

Salle de la Chevalerie Place de la Chevalerie

Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 20:30:00

fin : 2024-02-21



