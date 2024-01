Festival du Film d’Amour « BANEL & ADAMA » Salle de la Chevalerie Saint-Amour, lundi 19 février 2024.

Festival du Film d’Amour « BANEL & ADAMA » Salle de la Chevalerie Saint-Amour Jura

BANEL & ADAMA

Réalisé par Ramata-Toulaye Sy (premier film)

Fiction Sénégal, France, Mali 2023 VOSTF 1h27

Banel et Adama s’aiment. Ils vivent dans un petit village éloigné au Nord du Sénégal et du monde, ils ne connaissent que ça. Mais l’amour parfait qui les unit va être mis à rude épreuve par les conventions de la communauté. Car là où ils vivent, il n’y a pas de place pour les passions, et encore moins pour le chaos.

Avec une intervention de Pascal Binétruy .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-19 14:00:00

fin : 2024-02-19



