Festival du Film d’Amour « ANATOMIE D’UNE CHUTE » Salle de la Chevalerie Saint-Amour, lundi 19 février 2024.

Festival du Film d’Amour « ANATOMIE D’UNE CHUTE » Salle de la Chevalerie Saint-Amour Jura

ANATOMIE D’UNE CHUTE

Réalisé par Justine Triet

Fiction France 2023- VF 2h30

Festival de Cannes 2023, Palme d’or / Nommé aux Oscars 2024, catégorie Meilleur film international / Golden Globes 2024, Meilleur film en langue étrangère et Meilleur scénario

Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel, vivent depuis un an loin de tout, à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte. Sandra est bientôt inculpée malgré le doute suicide ou homicide ? Un an plus tard, Daniel assiste au procès de sa mère, véritable dissection du couple.

Avec une intervention de Pascal Binétruy .

Salle de la Chevalerie Place de la Chevalerie

Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-19 20:30:00

fin : 2024-02-19



L’événement Festival du Film d’Amour « ANATOMIE D’UNE CHUTE » Saint-Amour a été mis à jour le 2024-01-22 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA