Festival du Film d’Amour « ÀMA GLORIA » Salle de la Chevalerie Saint-Amour, vendredi 23 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 14:00:00

fin : 2024-02-23

ÀMA GLORIA

Réalisé par Marie Amachoukeli

Fiction France 2023 VF 1h24

Cléo a tout juste six ans. Elle aime follement Gloria, sa nounou, qui l’élève depuis sa naissance. Mais Gloria doit retourner d’urgence au Cap-Vert, auprès de ses enfants. Avant son départ, Cléo lui demande de tenir une promesse: la revoir au plus vite. Gloria l’invite à venir dans sa famille et sur son île, passer un dernier été ensemble.

Avec une intervention de Pascal Binétruy

Salle de la Chevalerie Place de la Chevalerie

Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté



