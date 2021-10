Villeurbanne Théâtre Astrée Métropole de Lyon, Villeurbanne Festival du film court – Cosmos Théâtre Astrée Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Théâtre Astrée, le mercredi 17 novembre à 19:19

**Projection de 7 courts-métrages sur le thème du Cosmos :** _Protoparticulas_ (7′) _Yuri Lennon’s Landing on Alpha 46_ (14’30) _Moonlight_ (3’46) _To Plant A Flag_ (15′) _Into Deep Space_ (12’34) _Planet Z_ (10′) _Love_ (R. Bucsi) (15′)

Réservation conseillée. Gratuit pour tous.

Projection de courts-métrages sur le thème Cosmos, dans le cadre du festival du Film court de Villeurbanne Théâtre Astrée 6 avenue Gaston Berger Villeurbanne Villeurbanne Croix-Luizet Métropole de Lyon

2021-11-17T19:19:00 2021-11-17T20:30:00

