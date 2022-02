Festival du film citoyen 2022 à Saint-Quentin Saint-Quentin, 11 mars 2022, Saint-Quentin.

Festival du film citoyen 2022 à Saint-Quentin Saint-Quentin

2022-03-11 – 2022-03-11

Saint-Quentin Aisne

6 Qu’est-ce que le “Festival du film citoyen”

Le concept est de faire se rencontrer des lycéennes et des lycéens avec le public du cinéma, afin de donner la parole aux élèves, et leur donner confiance dans leur maîtrise de la parole. Dans le cadre du programme d’EMC (Éducation Morale et Civique), les élèves vont donner à penser sur l’aspect philosophique, engagé, de trois films.

Déroulement des séances

Un trio d’élèves présentera très brièvement le film, en insistant sur son aspect citoyen, sur le cadre historique, sur telle particularité qui aiguisera d’autant mieux votre plaisir du visionnage ; ensuite, si vous le souhaitez, vous pourrez débattre avec les 3 élèves du contenu du film, réfléchir avec eux, à la suite de leurs propres courtes conclusions à l’oral.

Les films :

L’Assemblée, film documentaire de Mariana Otero.

Vendredi 11 mars à 11 heures.

BlacKkKlansman, réalisé par Spike Lee.

Vendredi 18 mars à 11 heures en VO.

Jeux dangereux/ VO : To be or not to be, réalisé par Ernst Lubitsch.

Vendredi 25 mars à 11 heures en VO.

Réservations sur le site https://www.cgrcinemas.fr/saint-quentin/evenement/1980426-festival-du-film-citoyen

ou directement au cinéma

cgr.stquentin@cgrcinema.fr

