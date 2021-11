Festival du film cinéma, Tutti al cinema ! Projection film “Pinocchio” Cherbourg-en-Cotentin, 28 novembre 2021, Cherbourg-en-Cotentin.

Festival du film cinéma, Tutti al cinema ! Projection film “Pinocchio” CHERBOURG-OCTEVILLE CGR-Odéon Cherbourg-en-Cotentin

2021-11-28 14:00:00 – 2021-11-28 CHERBOURG-OCTEVILLE CGR-Odéon

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Festival du film cinéma, Tutti al cinema ! Projection du film Ciné-goûter après projection du film PINOCCHIO d’Enzo d’Alo.

Geppetto, un pauvre menuisier italien, fabrique dans un morceau de bois un pantin qui pleure, rit et parle comme un enfant, une marionnette qu’il nomme Pinocchio et qu’il aime comme le fils qu’il n’a pas eu.Désobéissant et volontiers menteur, Pinocchio va se trouver entraîné dans de nombreuses aventures : il rencontrera Mangefeu, le montreur de marionnettes, le Chat et la Renarde qui se révéleront ne pas être les bons amis qu’ils prétendent, il partira au Pays des Jouets, un endroit merveilleux où l’école n’existe pas… Car ce petit pantin a horreur du travail, se moque des bons conseils et adore faire des bêtises. Heureusement la Fée aux cheveux bleus veille sur lui.

Durée 1h30.

Festival du film cinéma, Tutti al cinema ! Projection du film Ciné-goûter après projection du film PINOCCHIO d’Enzo d’Alo.

Geppetto, un pauvre menuisier italien, fabrique dans un morceau de bois un pantin qui pleure, rit et parle comme un enfant,…

https://trasalpina.e-monsite.com/

Festival du film cinéma, Tutti al cinema ! Projection du film Ciné-goûter après projection du film PINOCCHIO d’Enzo d’Alo.

Geppetto, un pauvre menuisier italien, fabrique dans un morceau de bois un pantin qui pleure, rit et parle comme un enfant, une marionnette qu’il nomme Pinocchio et qu’il aime comme le fils qu’il n’a pas eu.Désobéissant et volontiers menteur, Pinocchio va se trouver entraîné dans de nombreuses aventures : il rencontrera Mangefeu, le montreur de marionnettes, le Chat et la Renarde qui se révéleront ne pas être les bons amis qu’ils prétendent, il partira au Pays des Jouets, un endroit merveilleux où l’école n’existe pas… Car ce petit pantin a horreur du travail, se moque des bons conseils et adore faire des bêtises. Heureusement la Fée aux cheveux bleus veille sur lui.

Durée 1h30.

CHERBOURG-OCTEVILLE CGR-Odéon Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2021-11-15 par