Festival du film cinéma, Tutti al cinema ! Projection film “L’Avventura” Cherbourg-en-Cotentin, 20 novembre 2021, Cherbourg-en-Cotentin.

Festival du film cinéma, Tutti al cinema ! Projection film “L’Avventura” CHERBOURG-OCTEVILLE CGR-Odéon Cherbourg-en-Cotentin

2021-11-20 13:45:00 13:45:00 – 2021-11-20 CHERBOURG-OCTEVILLE CGR-Odéon

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Festival du film cinéma, Tutti al cinema ! Projection du film L’avventura de Michelangelo Antonioni suivie d’une conférence animée par M. Bonini, professeur au lycée et à l’université de Caen.

Anna, jeune mondaine romaine, n’est plus vraiment certaine d’aimer Sandro, son indélicat amant architecte. Pourtant, elle embarque avec lui pour une balade en yacht en compagnie de sa bande d’amis, parmi lesquels la fidèle Claudia. Au moment de repartir de l’île sur laquelle ils ont passé la journée, Anna manque à l’appel. Claudia et Sandro partent à sa recherche. Débute entre eux une histoire d’amour marquée par la brutalité du vide laissé par la disparition d’Anna.

Durée 2h30.

https://trasalpina.e-monsite.com/

CHERBOURG-OCTEVILLE CGR-Odéon Cherbourg-en-Cotentin

