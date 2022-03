Festival du Féminin Centre culturel Château Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Festival du Féminin Centre culturel Château Palmer, 20 mai 2022, Cenon. Festival du Féminin

du vendredi 20 mai au dimanche 22 mai à Centre culturel Château Palmer

L’association Atiananda organise la 1ère édition bordelaise du [Festival Féminin](https://www.festivaldufeminin.com/bordeaux-mai2022/), au château Palmer de Cenon. Vendredi 20 mai ————— **12h30**: Accueil et inscription des participantes **14h-15h15:** Danse Chakra Flow Voyage corporel au cœur de l’Amour Tente rouge _(8 places sur inscription)_ **15h30-16h45 :** “Le Ventre Féminin” Mantras et méditation Kundalini (Kirtan) **17h30-18h45** Voix et Chant en Jeu Prendre soin de la relation **20h15:** Spectacle Arborescence Danse **20h30:** Lili Tigre “Des mots, des notes, des silences… Quand tout est sens” Samedi 21 mai ————- **9h30-10h45:** “Ose ! Osons ! Osez !” Transformer son rapport à l’argent **11h-12h15:** Wutao Guérir des agression sexuelles grâce à l’hypnose **11h-12h15:** Tente rouge _(8 places sur inscription)_ **14h-15h15:** À la rencontre d’Aphrodite Le cadeau du féminin a **14h-15h15:** Tente arc-en-ciel (8 places sur inscription) **15h30-16h45:** “Accueillir la partie de votre être que vous voulez rayonner” Périnée et mémoires transgénérationnelles **17h30-18h45** Méthode d’éducation à la non-violence avec Femme soignée, femme soignante **20h**:Concert les Gardiennes de la Terre Dimanche 22 mai ————— **9h30-10h45:** La Pleine conscience au Féminin Paroles sur les violences obstétricales **11h-12h15** À la rencontre de notre femme guérisseuse Bain de Nature **11h-12h15:** Tente rouge _(8 places sur inscription)_ **14h-15h15**: Table ronde «Les ailes du désir» Le cercle des Héroïnes **15h30-16h45** Spectacle Danser la sororité Arborescence Danse **17h-17h30**: Clôture

Tout public

L’association Atiananda organise la 1ère édition bordelaise du Festival Féminin, consacré à la vie féminine. Centre culturel Château Palmer Rue Aristide Briand, 33150 Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T12:30:00 2022-05-20T22:00:00;2022-05-21T09:30:00 2022-05-21T22:00:00;2022-05-22T09:30:00 2022-05-22T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Centre culturel Château Palmer Adresse Rue Aristide Briand, 33150 Cenon Ville Cenon lieuville Centre culturel Château Palmer Cenon Departement Gironde

Centre culturel Château Palmer Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

Festival du Féminin Centre culturel Château Palmer 2022-05-20 was last modified: by Festival du Féminin Centre culturel Château Palmer Centre culturel Château Palmer 20 mai 2022 Cenon Centre Culturel Château Palmer Cenon

Cenon Gironde