Festival du Disque et de la BD Limoges PAVILLON BUXEROLLES Limoges, lundi 11 novembre 2024.

De 9h à 18h.

Venez découvrir ou redécouvrir le festival de la BD et du Disque avec une quarantaine d’exposants présents toute la journée. Des milliers de disques et de bandes dessinées, neufs, d’occasion et de collection seront proposés à la vente.

Début : 2024-11-11 09:00:00

fin : 2024-11-11 18:00:00

PAVILLON BUXEROLLES Boulevard Robert Schuman

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

