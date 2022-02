Festival du Court Théâtre Carcans Carcans Catégories d’évènement: Carcans

Carcans Gironde Le temps d’un week-end, 24 compagnies de théâtre concourent pour décrocher le titre du meilleur Court Théâtre et se produisent, au cœur de la station de Maubuisson, sur 4 scènes extérieures et au Théâtre de l’Estran. Le samedi, les troupes présentent leur pièce de court théâtre (20 min, et pas une de plus !) devant un jury de professionnels, sélectionnés par M. Christophe Lorcat, Directeur du Cours Florent Bordeaux. Leur objectif ? Se qualifier pour la finale du lendemain !

