Festival du Court Théâtre Carcans, 4 juin 2022, Carcans.

Festival du Court Théâtre Salle l’Estran 123 Avenue de Maubuisson Carcans

2022-06-04 – 2022-06-05 Salle l’Estran 123 Avenue de Maubuisson

Carcans Gironde

Le Festival du Court Théâtre, c’est quoi ?

Durant un week-end, 12 compagnies (amateurs, semi-professionnelles, professionnelles) vont se relayer et jouer leur pièce de Court Théâtre devant le grand public et un jury de professionnels. Leur objectif ? Passer les qualifications, arriver en finale et obtenir le premier prix !

Le Festival du Court Théâtre, c’est quoi ?

Durant un week-end, 12 compagnies (amateurs, semi-professionnelles, professionnelles) vont se relayer et jouer leur pièce de Court Théâtre devant le grand public et un jury de professionnels. Leur objectif ? Passer les qualifications, arriver en finale et obtenir le premier prix !

+33 5 56 03 21 01

Le Festival du Court Théâtre, c’est quoi ?

Durant un week-end, 12 compagnies (amateurs, semi-professionnelles, professionnelles) vont se relayer et jouer leur pièce de Court Théâtre devant le grand public et un jury de professionnels. Leur objectif ? Passer les qualifications, arriver en finale et obtenir le premier prix !

Salle l’Estran 123 Avenue de Maubuisson Carcans

dernière mise à jour : 2022-04-09 par