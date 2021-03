Festival du court-métrage, 24 mars 2021-24 mars 2021, Vitré.

Festival du court-métrage 2021-03-24 – 2021-03-24 Médiathèque Madame de Sévigné 1 Rue du Bourg aux Moines

Vitré 35500 Vitré Ille-et-Vilaine

La médiathèque participe à la Fête du court métrage : un événement ouvert aux grands comme aux petits ! La thématique 2021 s’articule autour de l’idée de Génération, « le passage de témoin d’un âge à l’autre », les grands débats actuels tels que l’avenir de notre planète, le racisme et le sexisme.

Cette année, la sélection a été faite en collaboration avec 3 adhérents cinéphiles : Jérémy Seigle, Marc Bachus et Sébastien Bréhin, tous les trois bénévoles au Cinéma L’Aurore. Plus de 70 courts métrages ont été visionnés et notés sur leur qualité technique (bande son et image), sur la mise en scène, le jeu des acteurs et enfin sur le scénario.

Tenant compte du contexte sanitaire, il est primordial de s’inscrire au préalable : les jauges de chacune des projections à la médiathèque sont limitées à 6 spectateurs. Des programmes ont été créés pour des projections privées hors-les-murs afin de rendre ce festival accessible aux personnes âgées de la résidence La Trémoille, aux résidents du Foyer Jeunes Travailleurs-Tremplin et aux bénéficiaires d’Alisa 35.

Dans nos murs : 5 projections ! Gratuit – Sur inscription depuis la rubrique animations de notre site : http://www.bm.mairie-vitre.fr/animations/

Au programme:

CINÉMÔMES : MERCREDI 24 MARS

« Donne-moi un la ! » à 14 h 15 pour les 3-5 ans.

« Mon zoo urbain » à 15 h pour les 5-7 ans.

« Vers l’infini et au-delà » à 16 h pour les 7-10 ans.

POUR LES PLUS GRANDS : SAMEDI 27 MARS

« Comment osez-vous ? » à 14 h30.

« À perdre la tête » à 16 h.

En ligne : dès le 17 mars, inscrivez-vous à La Galaxie !

La Galaxie est la plateforme vidéo de la Fête du court métrage mettant à votre disposition 150 films courts accessibles depuis chez vous, sur simple inscription et gratuitement du 24 au 30 mars.

+33 2 99 75 16 11 http://www.bm.mairie-vitre.fr/animations/

