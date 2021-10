Hendaye Hendaye Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Festival du court métrage “Hendaia Film Festival” Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Festival du court métrage “Hendaia Film Festival” Hendaye, 24 novembre 2021, Hendaye. Festival du court métrage “Hendaia Film Festival” Halles de Gaztelu 1 rue des Halles Hendaye

2021-11-24 – 2021-11-28 Halles de Gaztelu 1 rue des Halles

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Hendaia Film Festival est le premier Festival du court métrage d’Hendaye, soutenu par la Ville. Depuis sa création en 2013, sur l’initiative de l’association Begiradak, ce Festival met l’accent sur la diffusion de films qui accordent de l’importance aux différentes minorités (aussi bien au niveau linguistique qu’au niveau culturel et social). Les travaux présentés peuvent participer dans le cadre de deux sections parallèles et être jugés par un jury de professionnels reconnus du secteur :

– Une section officielle internationale.

– Une section officielle internationale.

– Une section officielle internationale.

Halles de Gaztelu 1 rue des Halles Hendaye

dernière mise à jour : 2021-10-26

