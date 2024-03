FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE DU CROISIC P’TITS BEURRES FESTIVAL Place Dinan Le Croisic, dimanche 24 mars 2024.

FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE DU CROISIC P’TITS BEURRES FESTIVAL Place Dinan Le Croisic Loire-Atlantique

P’tits Beurres Festival

Festival du court métrage du Croisic

Du 22 au 24 mars 2024, le Hublot, en partenariat avec l’association P’tits beurres films, met à l’honneur l’art du court métrage, un format parfois méconnu du grand public et qui pourtant est souvent à l’origine de grandes révélations. Un nouveau point de vue sur le monde, servi par des univers de cinéastes de larges horizons voilà la jeune création cinématographique. Plus d’une quarantaine de courts métrages, présentés par leur équipe et projetés devant un public et un jury de professionnels du cinéma. Ce jury aura la tâche de remettre différents prix à la fin de l’événement (meilleur court, interprétations…). Le public aura aussi l’occasion de voter pour le prix du public du meilleur court métrage.

En complément de cette programmation, le festival s’ouvrira et se clôturera avec deux longs métrages en avant-première le vendredi et le dimanche soir.

Tarifs Pass Festival (accès à toutes les séances) 40 € Pass Journée (accès aux séances d’une journée) (samedi ou dimanche) 20 € Pass Séance (une séance) 7 € (également valable pour la séance d’ouverture et de clôture sur les longs métrages)

Ouverture des réservation pour les pass Festival et Journée mercredi 28 février à l’office de tourisme

Ouverture des réservations pour les pass Séance sur http://www.cinemalehublot.com à partir du 12 mars. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24

fin : 2024-03-24

Place Dinan Cinéma Le Hublot

Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire lehublotserviceclients@gmail.com

