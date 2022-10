Festival du court métrage amateur, intitulé le « Deviens le héros de ton film » Binic-Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer Catégories d’évènement: Binic-Étables-sur-Mer

Ctes-d’Armor L’association Arsen’ic est heureuse de vous présenter son troisième teaser : Albert, le film !

Dans ce troisième volet, Albert Dubordemer tourne avec son équipe son court métrage pour concourir au Festival « Deviens …le ».

Lien ci -dessous : https://youtu.be/KJRWjGBwaMw Si, comme Albert Dubordemer, vous souhaitez participer au concours de courts métrages, le concours de courts-métrages est prolongé jusqu’au 23 octobre 2022 !

Voici le lien pour télécharger le bulletin d’inscription et pour accéder au règlement du concours ! https://sites.google.com/view/deviens-le-festival Deviens le héros de ton film Participation gratuite A partir de 16 ans Utilisation visuelle ou auditive de « Bûche de Noël » « Masque » « Tuba » Emploi de l’expression « Trop tôt » ou « Trop tard » 5 minutes maximum Lors de cette soirée seront diffusés les courts métrages finalistes qui auront été sélectionnés par le jury. Sur le thème Chic et paillettes, la soirée sera animée par Laurent Chandemerle, imitateur et parrain du festival de cette première édition ! Billet en prévente : 6 euros Billet sur place : 8 euros/ L’entrée comprend un cocktail gratuit par personne et une photo souvenir par groupe ou famille. https://sites.google.com/view/deviens-le-festival Salle de l’Estran Avenue du Général de Gaulle Binic-Étables-sur-Mer

