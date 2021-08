Tréguidel Tréguidel Côtes-d'Armor, Tréguidel Festival du Contrevent – Spectacles et cochon grillé Tréguidel Tréguidel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Tréguidel Côtes d’Armor Tréguidel Le Festival du Contrevent, avec le Collectif Autre Direction et son Théâtre Voyageur, propose 5 jours de spectacles et concerts, poésie, apéros musicaux, théâtre…

19h apéro musical

20h séance publique de Terres Libres. Attention, jauge limitée à 49 personnes (réservation obligatoire).

22h concert de Ataxia.

Possibilité de petite restauration sur place (cochon grillé).

leptitbarprog@gozmail.bzh +33 6 62 89 76 92 http://lecontrevent.log.bzh/

