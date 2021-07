FESTIVAL DU CONTE Rieux-Volvestre, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Rieux-Volvestre.

FESTIVAL DU CONTE 2021-07-22 – 2021-07-24

Rieux-Volvestre Haute-Garonne Rieux-Volvestre

7 EUR 7 L’association « Et cric et crac au bout du conte » organise le festival du conte avec l’aide des communes et de l’Office de Tourisme du Volvestre. Carte blanche est donnée aux conteurs qui proposent ainsi différentes palettes du conte.

L’univers du conte pour petits et grands.

cric-crac@netcourrier.com

Et Cric et Crac au bout du conte

