Festival du conte Petite Marée Petit à Petit Le Family Landerneau, mardi 9 avril 2024.

Festival du conte Petite Marée Petit à Petit Le Family Landerneau Finistère

« Petit à petit », spectacle de contes musical et poétique

Un oiseau sort de sa coquille et… petit à petit… construit son nid

Que c’est bon d’être dans son nid douillet, bien au chaud dans son cocon !

Et puis le temps passe, et notre volatile s’ennuie.

Il aimerait sortir de sa cage et voir du paysage mais pour cela, il faut prendre son envol Dis-moi nuage, ô doux nuage, est-ce qu’un jour comme toi je pourrai voler ?

Laissez-vous porter dans sa quête ailée, à travers ce parcours émaillé de chansons ouatées.

Deux séances sont proposées. Spectacle dès 6 mois. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 10:45:00

fin : 2024-04-09 11:15:00

Le Family 30 quai de Léon

Landerneau 29800 Finistère Bretagne mediatheque@mairie-landerneau.fr

