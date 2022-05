Festival du conte Marignane, 11 mai 2022, Marignane.

Festival du conte Marignane

2022-05-11 – 2022-05-15

Marignane Bouches-du-Rhône

Au programme :



Mercredi 11 mai à la médiathèque

– De10h à 11h30 : contes pour les tout petits (3 à 6 ans).

– De 14h à 17h : atelier d’écriture, quizz autour de personnages de conte (Deviens ton héros) et contes à partir de 6 ans.



Vendredi 13 mai à l’Hôtel de Ville

– 18h30 : Vernissage de l’exposition “De-contexter… Re-contexter” des élèves de la 6ème 3 du collège Emilie de Mirabeau.

– 20h30 : conte à la bougie avec Pierre-Marie Dupré, narrateur, conduit par les élèves de flûte traversière, de harpe de Lydia Laurent et de violoncelle d’Emilie Rose du conservatoire municipal de musique, sous “l’égide” de Frédéric Laplane.

(Sur réservation à affairesculturelles@ville-marignane.fr ou 06.61.30.12.40)



Samedi 14 mai à la colline Notre-Dame de Pitié

– A 18h : balade contée sur les légendes provençales.

– A 20h30, à la chapelle Notre-Dame de Pitié : concert de “L’oiseau Luth” (ensemble musical d’une quinzaine de choristes provençaux).



Dimanche 15 mai au Parc Ferrage

– De 14h30 à 18h : Le village des contes avec des contes sous l’arbre ou encore dans l’herbe, et des ateliers d’écriture et de calligraphie.

Et entre-temps, à 15h remise des prix du concours de poésie, et à 16h, sera proposé un voyage musical en violoncelle par Adrien Frasse-Sombet (pour petits et grands).



A 18h30, “La cacophonie des émotions” clôturera le festival, conte musical d’Olivier et Muriel Vonderscher interprété par les professeurs et le chœur d’enfants du conservatoire de musique de Marignane (à noter que cette manifestation est sur réservation. Contact : le 04 42 31 12 32).

La Ville de Marignane vous propose quatre jours pittoresques de contes autour de balades, d’activités, de concerts, de visites…

Ce festival s’adresse aussi bien aux petits qu’aux grands et vous fera découvrir tout un univers enchanteur et captivant.

affairesculturelles@ville-marignane.fr

