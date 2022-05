Festival du conte – Je vois le linge qui sèche à New-York – Lukaz Nedeleg Landudec Landudec Catégories d’évènement: Finistère

Festival du conte – Je vois le linge qui sèche à New-York – Lukaz Nedeleg Landudec, 4 juin 2022, Landudec.

2022-06-04

Balade contée sur le sentier botanique de Landudec. RDV à la bibliothèque rue des écoles. 
À partir de 7 ans sur réservation (40 places) au 06 49 31 91 71.

