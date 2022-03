Festival du conte : Ensorcelé(e)s Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence Catégories d’évènement: Oise

Soirée contes par Christel Delpeyroux, conteuse et Michel Boutet, musicien et chanteur.

Un chant envoûtant, une femme à la découverte de ses pouvoirs, un homme à la peau trop lisse… Entrer dans la forêt, c’est prendre le risque d’y faire d’étranges rencontres, de s’y perdre, pour mieux se retrouver seul ou à deux…

Dès 8 ans – Tarif : 3 € – Bibliothèque bibliotheque@pontsaintemaxence.fr +33 3 44 31 71 71 http://www.pontsaintemaxence.fr/ Soirée contes par Christel Delpeyroux, conteuse et Michel Boutet, musicien et chanteur.

