Festival du conte en Haute-Vienne Saint-Méard, 10 juin 2022, Saint-Méard. Festival du conte en Haute-Vienne Centre associatif du Rouvereau Saint-Méard

2022-06-10 – 2022-06-10

Centre associatif du Rouvereau à Saint-Méard

Vendredi 10 juin à 19 H

Pot de l’amitié

Spectacle gratuit

Renseignements et réservations au 05.55.71.73.00 Le festival départemental « Au bout du conte » fait halte à SAINT-MEARD, vendredi 10 juin, à 19 H, au centre associatif du Rouvereau pour accueillir la conteuse Barbara Glet et son spectacle « Voyage ! », tout public à partir de 6 ans.

Barbara s’adapte à tous, et par sa gestuelle envoûtante, l’intonation de la voix et la participation interactive avec le public, elle transmet ses histoires auxquelles chacun, quelque soit son âge, peut prendre plaisir.

Memento :

Festival départemental du conte

Barbara Glet et son spectacle Voyage ! À partir de 6 ans

