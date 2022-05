Festival du conte – Contes préhistoriques – Pierre Gouletquer Pouldreuzic Pouldreuzic Catégories d’évènement: Finistère

Festival du conte – Contes préhistoriques – Pierre Gouletquer Pouldreuzic, 4 juin 2022, Pouldreuzic.
Yourte près de la chapelle de Penhors D40 Pouldreuzic
2022-06-04

2022-06-04 – 2022-06-04 Yourte près de la chapelle de Penhors D40

Inspiré par son ancien métier de chercheur préhistorien, il nous invite à partager sa passion à travers ses contes préhistoriques.
Réservation au 06 49 31 91 71

