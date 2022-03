Festival du conte : chansons douces Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence Catégories d’évènement: Oise

2022-04-02 10:30:00 – 2022-04-02 12:00:00

Pont-Sainte-Maxence Oise Pont-Sainte-Maxence Spectacle musical par Luc Alenvers, conteur, chanteur, musicien

Que ce soit l’amour maternel, fraternel, de la nature, l’amitié… Les petits auront le plaisir d’entendre chansons et comptines, accompagnées à la guitare avec un brin d’humour et de tendresse.

De 6 à 35 mois – Réservation obligatoire à la Bibliothèque Reine-Philiberte bibliotheque@pontsaintemaxence.fr +33 3 44 31 71 71 http://www.pontsaintemaxence.fr/ Spectacle musical par Luc Alenvers, conteur, chanteur, musicien

