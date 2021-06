Festival du Conte Capbreton, 24 août 2021-24 août 2021, Capbreton.

Festival du Conte 2021-08-24 – 2021-08-26

Capbreton Landes

13 EUR Pionniers, cows-boys, entraîneuses de saloon, chercheurs d’or, bonimenteurs, indiens vont débouler sur la scène du festival. Immergez vous à 67% au coeur du Far West dans l’univers du Western. Un mythe réactivé par une bande d’artistes très recherchés : les conteurs F. Billy, C. Gilles, A. Grimaud, C. Martin, C. Pimenta et J. Tauber; les musiciens M. Gobeletet, A. Marechal; les compagnies de rue Annibal et ses éléphants et Armutan. Découvrez le solo pour un monument aux morts de Patrice de Bénédetti. Assistez en famille au spectacle de P. Deschamps, C. Gilles et M. Rader. Accompagnez vos tout-jeunes enfants au spectacle de C. Pimenta. Baladez vous entre forêt et océan pour une ultime virée nocturne avec quatre conteurs : F. Billy, C. Gilles, C. Martin et N. Bonneau. Sans oublier le stage de formation au récit de vie et la scène ouverte aux stagiaires ! Profitez de nombreuses animations

+33 5 58 72 12 11

Ville de Capbreton