Festival du conte – Baro – Spectacle conté Pouldreuzic

Pouldreuzic

Festival du conte – Baro – Spectacle conté Salle PJ Hélias Place Corentin Hénaff Pouldreuzic

2022-06-03

BARO avec Issouf Sanou / Cheik Tidiane Dia
Spectacle conté, dansé, chanté, inspiré du recueil de contes Il n'y a pas de petite querelle d'Amadou Hampâté Bâ. Issouf Sanou sera accompagné à la Kora par Cheick Tidiane DIA.
Teaser BARO : youtu.be/kOhEBes10Iw
20 heures • 8 €
Salle Pierre Jakez Hélias
POULDREUZIC
+33 2 98 54 40 32

