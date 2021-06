Festival du Conte Agricole Yèvre-la-Ville, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Yèvre-la-Ville.

Festival du Conte Agricole 2021-07-16 20:30:00 19:00:00 – 2021-07-16 22:30:00 20:00:00

Yèvre-la-Ville Loiret Yèvre-la-Ville

Conte charnel à Yèvre-la-ville dans le cadre du festival du conte agricole ! Bouquet amoureux de contes, chants populaires et marionnette gouailleuse. On y chante l’amour dans sa diversité, la liberté et la beauté. Des histoires de femmes qui, à travers le monde et les époques, cherchent leur plaisir. Un vagabondage intime et délicat, entre humour et poésie.

D’autres dates sont programmés dans d’autres lieux, voir le programme joint.

festival du conte agricole

