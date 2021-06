Vieilles-maisons-sur-joudry Relais des 3 écluses Vieilles-Maisons-sur-Joudry Festival du Conte Agricole Relais des 3 écluses Vieilles-maisons-sur-joudry Catégorie d’évènement: Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Festival de la Voie Romaine au Relais des 3 écluses à Grignon : programme : « La Trouée » de Cécile Morelle, paroles d’agricultrices et « La vie sur terre » de Pierre Deschamps, paroles d’agricultrices. D’autres dates sont programmés dans d’autres lieux.

Voir https://lesjardinsdelavoieromaine.com

Festival de la Voie Romaine Relais des 3 écluses 153 Route de Grignon à Vieilles-Maisons, Vieilles-maisons-sur-joudry Vieilles-maisons-sur-joudry

