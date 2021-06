Beaune-la-rolande Jardin maraîcher du Beaunois Beaune-la-Rolande Festival du Conte Agricole Jardin maraîcher du Beaunois Beaune-la-rolande Catégorie d’évènement: Beaune-la-Rolande

Festival du Conte Agricole Jardin maraîcher du Beaunois, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Beaune-la-rolande. Festival du Conte Agricole

du vendredi 9 juillet au samedi 10 juillet à Jardin maraîcher du Beaunois

A Beaune-la-Rolande. « Tracteur Cheval » de J.-C. Botton, conte mécanique. Les récits de vie et contes fantastiques s’entremêlent avec des anecdotes cocasses ou dramatiques pour faire le portrait de celui qui a changé la vie des agriculteurs : le tracteur. « Johnny pour de vrai », de Fabrika Pulsion, théâtre&chanson burlesque. Devenu flower power, féministe, écolo, végétarien, yogi, adepte de la décroissance, activiste résolu, Johnny réécrit ses plus grands succès à la sauce bio, et devient Johnny pour de bio, pour de bon, pour de vrai ! « Selon les Humains » de Samuel Archambault, chanson engagée. Samuel chante des chansons directes et engagées qui racontent en français quelque chose de notre époque et de notre pays. D’autres dates sont programmés dans d’autres lieux, voir le programme joint. Tout public

Voir https://lesjardinsdelavoieromaine.com

1ère édition du Festival du conte agricole des Jardins de la voie romaine Jardin maraîcher du Beaunois Aire du Loiret, Beaune-la-rolande Beaune-la-rolande

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T19:00:00 2021-07-09T20:00:00;2021-07-10T17:30:00 2021-07-10T18:30:00;2021-07-10T20:30:00 2021-07-10T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Beaune-la-Rolande Étiquettes évènement : Autres Lieu Jardin maraîcher du Beaunois Adresse Aire du Loiret, Beaune-la-rolande Ville Beaune-la-rolande lieuville Jardin maraîcher du Beaunois Beaune-la-rolande