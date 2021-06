Beaune-la-rolande Jardin du Beaunois Beaune-la-Rolande Festival du Conte Agricole Jardin du Beaunois Beaune-la-rolande Catégorie d’évènement: Beaune-la-Rolande

Festival du Conte Agricole Jardin du Beaunois, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Beaune-la-rolande. Festival du Conte Agricole

du vendredi 9 juillet au samedi 10 juillet à Jardin du Beaunois

Festival de la Voie Romaine au Jardin du Beaunois ! Plusieurs spectacle au programme : « Tracteur Cheval » de J.-C. Botton, « Johnny pour de vrai », de Fabrika Pulsion et « Selon les Humains » de Samuel Archambault. D’autres dates sont programmés dans d’autres lieux, voir le programme joint. Tout public

Voir https://lesjardinsdelavoieromaine.com

Spectacle au Jardin de la voix romaine Jardin du Beaunois Aire du Loiret, Beaune-la-rolande Beaune-la-rolande

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T19:00:00 2021-07-09T20:00:00;2021-07-10T17:30:00 2021-07-10T18:30:00;2021-07-10T20:30:00 2021-07-10T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Beaune-la-Rolande Étiquettes évènement : Autres Lieu Jardin du Beaunois Adresse Aire du Loiret, Beaune-la-rolande Ville Beaune-la-rolande lieuville Jardin du Beaunois Beaune-la-rolande