Ferme de Thomas Corbet, le samedi 17 juillet à 18:00

Festival du conte agricole à la ferme de Thomas Corbet, à Chailly. « Mon père avait trois vaches » de Yves-Marie le Texier, récit théâtre. Suivi d’un apéro paysan. Fils d’agriculteur, Yves-Marie Le Texier a grandi dans une ferme bretonne, au rythme des récoltes, du prix du lait et du cours de la viande. Il n’a jamais été attiré par la voie de son père. Pourtant, l’agriculture ne cesse de l’interroger. Un seul en scène accompagné de musique, avec poésie et pointes d’humour, sans jugements, avec bienveillance et objectivité. D’autres dates sont programmés dans d’autres lieux, voir le programme joint. Tout public

Voir https://lesjardinsdelavoieromaine.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T18:00:00 2021-07-17T19:30:00

