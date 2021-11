Festival du conte : 7ème edition Larrivière-Saint-Savin, 19 novembre 2021, Larrivière-Saint-Savin.

Festival du conte : 7ème edition Larrivière-Saint-Savin

2021-11-19 09:00:00 – 2021-11-20

Larrivière-Saint-Savin Landes Larrivière-Saint-Savin

L’association La Grange vous donne rendez-vous pour sa 7ème édition du Festival du conte. Venez partager un moment de convivialité et de magie, ouvert à toute la famille dans la salle de réception communale.

Au programme :

Vendredi 19 novembre :

– de 9h à 12h : “Écoute les étoiles” et lectures contées par GENEVIÈVE PUECH pour les enfants d 4 classes.

– de 17h30 à 19h30 et de 20h30 à 22h30 : Stage avec le conteur CHARLES PIQUION.

Samedi 20 novembre:

– de 10h30 à 11h30 :Déambulation contée avec CHARLES PIQUION et les conteuses de La Grange.

– 16h : scène ouverte et spectacle ” A perdre laine”

– 17h30 : spectacle de CHARLES PIQUION : contes du vieux temps et facéties pour nos donner envie d’inventer le présent.

– 19h pot de l’amitié – entrée libre

Pass sanitaire obligatoire

Larrivière-Saint-Savin

