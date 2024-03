Festival du conte 2024 Yannick Jaulin La sexualité des insectes à l’heure de MeToo Salle Ph’art Capbreton, mercredi 8 mai 2024.

Festival du conte 2024 Yannick Jaulin La sexualité des insectes à l’heure de MeToo Salle Ph’art Capbreton Landes

Conférence contée La sexualité des insectes à l’heure de MeToo

TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS / 50 MIN / TARIF B

Conférence contée

La sexualité des insectes à l’heure de MeToo

Si vous voulez enrichir votre vie amoureuse, laissez tomber les sexologues et venez plutôt écouter

Yannick Jaulin. Avec lui, vous découvrirez que les insectes ont une vie sexuelle incroyablement trépidante et inventive et qu’ils ont développé des stratégies qui font du Marquis de Sade un enfant de choeur totalement dépourvu d’imagination…

N.B pour les parents le sujet sera abordé sans aucun chichi !

TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS / 50 MIN / TARIF B EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 17:00:00

fin : 2024-05-08 17:50:00

Salle Ph’art Place de la Liberté

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Festival du conte 2024 Yannick Jaulin La sexualité des insectes à l’heure de MeToo Capbreton a été mis à jour le 2024-03-14 par OTI LAS