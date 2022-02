Festival du Cognac Blues Passions, le lauréat du Prix Cognac Passions sur scène Jardin Public, 8 juillet 2022, Cognac.

Festival du Cognac Blues Passions, le lauréat du Prix Cognac Passions sur scène

Jardin Public, le vendredi 8 juillet à 18:30

Vrai coup de cœur du festival, la filière souhaite récompenser et soutenir, cette année, la carrière de Vicious Steel Fuel Band, artiste au talent et à l’énergie débordants. En partenariat avec le Festival Cognac Blues Passions, l’appellation Cognac (BNIC) qui parraine depuis 2005 le Prix Cognac Passions, a le plaisir de dévoiler aujourd’hui son lauréat 2022 : Vicious Steel Fuel Band. Un artiste complet que vous aurez plaisir à découvrir au festival sur la scène Experience Cognac le vendredi 8 juillet à 18h30. Depuis sa création, le Prix Cognac Passions a pour vocation de soutenir la scène française qui perpétue avec talent, entre tradition et création, le blues et ses musiques tangentes. Chaque année un jeune talent de la scène musicale est ainsi invité sur la plus grande scène du festival, la Blues Paradise, pour recevoir en public le prix. C’est sur cette même scène qu’il sera invité à se produire officiellement à l’occasion de l’édition suivante.

Payant

La filière Cognac partenaire historique et fidèle du Prix Cognac Passions, a le plaisir de vous dévoiler le lauréat 2022 : Vicious Steel Fuel Band.

Jardin Public 70 Bd Denfert Rochereau Cognac Vieux Cognac Charente



2022-07-08T18:30:00 2022-07-08T23:45:00