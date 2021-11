Festival du cinéma solidaire du Pilat ciné pilat, 18 novembre 2021, Pélussin.

Les acteurs de l’économie sociale et solidaire du Pilat sont nombreux et dynamiques. Pour mieux faire connaitre les valeurs qu’ils portent et leurs formes d’entreprendre, ce festival “Made in Pilat” est né. « Transition et solidarité », telle est la thématique de cette édition 2021 du festival auquel participent 4 cinémas, 3 médiathèques, 2 associations culturelle et le Parc naturel régional du Pilat. Plus d’infos : [https://parc-naturel-pilat.fr/nos-actions/culture/festival-du-cine-solidaire/](https://parc-naturel-pilat.fr/nos-actions/culture/festival-du-cine-solidaire/)

ciné pilat 9, Rue des Trois Sapins 42410 PELUSSIN Pélussin Loire



