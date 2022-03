Festival du cinéma Japonais Carolles Carolles Catégories d’évènement: Carolles

Manche

Festival du cinéma Japonais Carolles, 18 mars 2022, Carolles. Festival du cinéma Japonais Carolles

2022-03-18 14:00:00 14:00:00 – 2022-03-20 23:30:00 23:30:00

Carolles Manche Carolles Ciné-club en baie crée son 1er festival les 18- 19- 20 Mars 2022, un hommage au Cinéma Japonais. Intervenant Nicolas Thévenin (Directeur de la Revue Réplique et enseignant de cinéma à Nantes) qui pour chaque film nous donnera son analyse et assurera

les débats. La Programmation du Festival En Ouverture Vendredi 18 mars à 19h

La Ballade de Narayama film de shohei Imamura (1982)

Synopsis : Palme d’or au Festival de Cannes 1983.

L’action se déroule au Japon dans un village pauvre et isolé vers 1860 dans les hauteurs du

Shinshu.La coutume veut que les habitants arrivant à l’âge de 70 ans s’en aillent mourir

volontairement au sommet de Narayama « la montagne aux chênes » Aidés par leur fils

aîné. C’est là que se rassemblent les âmes des morts. Samedi 19 mars à 16h Film de Kenji Mizoguchi «Les Contes de la Lune vague après la pluie »

Lion d’or de la Mostra de Venise en 1953. Les Contes de la lune vague après la pluie est

considéré comme l’un des meilleurs films de l’histoire du cinéma japonais.

Synopsis :

Genjuro est un potier qui vit dans un petit village de campagne, Omi, au XVIe siècle. Un jour,

il part vendre ses pots à la ville en compagnie de son ami Tobei. Quand Genjuro revient à

Omi, il a gagné beaucoup d’argent car la guerre avec l’armée Shibata fait monter les prix.

Tobei, quant à lui, s’est engagé avec des samouraïs, mais Il rentrera bien vite chez lui,

humilié par de vrais guerriers. Samedi 19 mars 20h30 La Saveur des Ramen film de Éric Khoo (2018)

Synopsis : Masato, jeune chef, a toujours rêvé de partir à Singapour pour retrouver le goût des

plats que lui cuisinait sa mère quand il était enfant..

Alors qu’il entreprend le voyage culinaire d’une vie, il découvre des secrets familiaux

profondément enfouis Dimanche 20 mars 14h Séance Jeune Public Le Mystère des Pingouins film de Hiroyasu Ishida

Synopsis : Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite ville, semant au

passage une joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se dit qu’il y a là une enquête à mener.

Ce studieux élève de CM1, accompagné de son meilleur ami, enrôle également sa rivale aux

échecs et une énigmatique assistante dentaire pour percer le secret des pingouins. Mais ces

petites bêtes ne sont que le premier signe d’une série d’événements extraordinaires. Dimanche 20 mars 16h30 Voyage à Tokyo film de Yasujiro Ozu (1953)

Synopsis : Un couple âgé entreprend un voyage pour rendre visite à ses enfants. D’abord

accueillis avec les égards qui leur sont dus, les parents s’avèrent bientôt dérangeants. Seule

Noriko, la veuve de leur fils mort à la guerre, semble réellement contente de les voir et

trouve du temps à leur consacrer. Les enfants, quant à eux, se cotisent pour leur offrir un

séjour dans la station thermale d’Atami, loin de Tokyo… En clôture du festival : Dimanche 20 mars 21h

Vivre dans la peur film de Akira kurosawa (1955)

Synopsis : Obsédé par la peur d’une attaque nucléaire, Kiichi Nakajima, riche industriel,

décide de tout vendre et d’émigrer au Brésil avec sa famille, là où, selon lui, la menace

nucléaire est une des moindres sur la planète. Mais sa famille l’attaque en justice pour

s’opposer à la dilapidation des biens. Les juges doivent trancher pour savoir Ciné-club en baie crée son 1er festival les 18- 19- 20 Mars 2022, un hommage au Cinéma Japonais. Intervenant Nicolas Thévenin (Directeur de la Revue Réplique et enseignant de cinéma à Nantes) qui pour chaque film nous donnera son analyse et… enbaiecineclub@gmail.com +33 6 35 27 38 95 http://cineclubenbaie.wordpress.com/ Ciné-club en baie crée son 1er festival les 18- 19- 20 Mars 2022, un hommage au Cinéma Japonais. Intervenant Nicolas Thévenin (Directeur de la Revue Réplique et enseignant de cinéma à Nantes) qui pour chaque film nous donnera son analyse et assurera

les débats. La Programmation du Festival En Ouverture Vendredi 18 mars à 19h

La Ballade de Narayama film de shohei Imamura (1982)

Synopsis : Palme d’or au Festival de Cannes 1983.

L’action se déroule au Japon dans un village pauvre et isolé vers 1860 dans les hauteurs du

Shinshu.La coutume veut que les habitants arrivant à l’âge de 70 ans s’en aillent mourir

volontairement au sommet de Narayama « la montagne aux chênes » Aidés par leur fils

aîné. C’est là que se rassemblent les âmes des morts. Samedi 19 mars à 16h Film de Kenji Mizoguchi «Les Contes de la Lune vague après la pluie »

Lion d’or de la Mostra de Venise en 1953. Les Contes de la lune vague après la pluie est

considéré comme l’un des meilleurs films de l’histoire du cinéma japonais.

Synopsis :

Genjuro est un potier qui vit dans un petit village de campagne, Omi, au XVIe siècle. Un jour,

il part vendre ses pots à la ville en compagnie de son ami Tobei. Quand Genjuro revient à

Omi, il a gagné beaucoup d’argent car la guerre avec l’armée Shibata fait monter les prix.

Tobei, quant à lui, s’est engagé avec des samouraïs, mais Il rentrera bien vite chez lui,

humilié par de vrais guerriers. Samedi 19 mars 20h30 La Saveur des Ramen film de Éric Khoo (2018)

Synopsis : Masato, jeune chef, a toujours rêvé de partir à Singapour pour retrouver le goût des

plats que lui cuisinait sa mère quand il était enfant..

Alors qu’il entreprend le voyage culinaire d’une vie, il découvre des secrets familiaux

profondément enfouis Dimanche 20 mars 14h Séance Jeune Public Le Mystère des Pingouins film de Hiroyasu Ishida

Synopsis : Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite ville, semant au

passage une joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se dit qu’il y a là une enquête à mener.

Ce studieux élève de CM1, accompagné de son meilleur ami, enrôle également sa rivale aux

échecs et une énigmatique assistante dentaire pour percer le secret des pingouins. Mais ces

petites bêtes ne sont que le premier signe d’une série d’événements extraordinaires. Dimanche 20 mars 16h30 Voyage à Tokyo film de Yasujiro Ozu (1953)

Synopsis : Un couple âgé entreprend un voyage pour rendre visite à ses enfants. D’abord

accueillis avec les égards qui leur sont dus, les parents s’avèrent bientôt dérangeants. Seule

Noriko, la veuve de leur fils mort à la guerre, semble réellement contente de les voir et

trouve du temps à leur consacrer. Les enfants, quant à eux, se cotisent pour leur offrir un

séjour dans la station thermale d’Atami, loin de Tokyo… En clôture du festival : Dimanche 20 mars 21h

Vivre dans la peur film de Akira kurosawa (1955)

Synopsis : Obsédé par la peur d’une attaque nucléaire, Kiichi Nakajima, riche industriel,

décide de tout vendre et d’émigrer au Brésil avec sa famille, là où, selon lui, la menace

nucléaire est une des moindres sur la planète. Mais sa famille l’attaque en justice pour

s’opposer à la dilapidation des biens. Les juges doivent trancher pour savoir Carolles

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Carolles, Manche Autres Lieu Carolles Adresse Ville Carolles lieuville Carolles Departement Manche

Carolles Carolles Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carolles/

Festival du cinéma Japonais Carolles 2022-03-18 was last modified: by Festival du cinéma Japonais Carolles Carolles 18 mars 2022 CAROLLES manche

Carolles Manche