Festival du Cinéma Italien Genouilly, 7 octobre 2022, Genouilly.

Festival du Cinéma Italien

2022-10-07 – 2022-10-15

EUR 6 25 _“Piccolo corpo” de Laura SAMANI / 2021 / 1h29 / Drame

Italie, 1900. Le bébé de la jeune Agata est mort-né et ainsi condamné à errer dans les Limbes. Il existerait un endroit dans les montagnes où son bébé pourrait être ramené à la vie, le temps d’un souffle, pour être baptisé. Agata entreprend ce voyage et rencontre Lynx, qui lui offre son aide. Ensemble, ils se lancent dans une aventure qui leur permettrait de se rapprocher du miracle.

_“Sole” de Carlo SIRONI / 2019 / 1h40 / Drame

Arrivée de Pologne, Lena porte l’enfant que l’oncle d’Ermanno et sa femme adopteront à la naissance. Alors qu’il doit veiller sur elle avant l’accouchement, Ermanno commence à s’attacher à Lena‚

_“Maternal” de Maura DALPERO / 2019 / 1h31 / Drame Р(Espagnol / Italien)

Paola, la vingtaine, quitte l’Italie pour Buenos Aires où elle doit terminer sa formation de S≈ìur au sein d’un foyer pour mêres adolescentes. Elle y rencontre Luciana et Fatima, deux jeunes mêres de 17 ans. à une période de leur vie où chacune se trouve confrontée à des choix, ces trois jeunes femmes que tout oppose vont devoir s’entraider et repenser leur rapport à la maternité.

_“A Chiara” de Jonas CARPIGNANO / 2021 / 2h01 / Drame

Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville de Calabre, entourée de sa famille. Pour les 18 ans de sa s≈ìur, une grande fête est organisée et tout le clan se réunit. Le lendemain, Claudio, son pêre, part sans laisser de traces. Elle décide alors de mener l’enquête pour le retrouver. Mais plus elle s’approche de la vérité qui entoure le mystêre de cette disparition, plus son propre destin se dessine.

_‚ÄúNos plus belles années/ Gli anni pi√π belli‚Äù de Gabriele MUCCINO

2020 / 2h09 / Comédie dramatique

En 1980, à Rome, Paolo, Giulio et Riccardo ont 16 ans et sont comme des frêres. Rapidement, Gemma, la copine de Paolo, rejoint leur bande. Au fil des années, chacun prend un chemin différent. Lorsque Gemma commence à entretenir une liaison en cachette avec Giulio, le conflit semble inévitable…

C’est l’histoire de quatre amis, racontée sur quarante ans, des années 1980 à aujourd’hui. La chronique de leurs espoirs, de leurs désillusions, de leurs amours, et surtout, de leur amitié.

maisonterroir.genouilly@orange.fr +33 3 85 49 23 05 http://www.maisonterroir.com/

